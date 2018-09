Fashion Week : Caroline Receveur, sublime en solo avec M. Pokora

La ville de Paris vibre au rythme des défilés et soirées de sa Fashion Week ! Caroline Receveur et M. Pokora ont attendu la fin de semaine pour en retrouver la ferveur. Invités au défilé Balmain, l'influenceuse et le chanteur ont chaleureusement applaudi le créateur Olivier Rousteing...

La maison Balmain et son directeur artistique ont dévoilé leur collection prêt-à-porter printemps-été 2019 ce vendredi 28 septembre 2018, en fin de matinée (11h30). L'événement a eu lieu à l'Hôtel de Ville, dans le 4e arrondissement. Caroline Receveur s'y est rendue sans son compagnon Hugo Philip (avec qui elle avait assisté au défilé Etam Lingerie), toute de Balmain vêtue avec une veste et une jupe en tweed à damier.

De son siège, l'ex-star de télé-réalité et jeune maman d'un petit garçon prénommé Marlon (2 mois) a filmé le final du défilé, mené par Olivier Rousteing et l'actrice et top model Cara Delevingne.