Caroline Receveur, les rumeurs de chirurgie esthétique : "Je vais tout avouer"

Caroline Receveur n'a pas fini de se justifier auprès de ses détracteurs... Ce jeudi 3 mai 2018, la jeune femme – enceinte de son premier enfant – a dévoilé une cliché sur lequel elle pose au naturel, ou presque. Elle a en effet indiqué en légende de ladite photo qu'elle avait opté pour un maquillage léger qui laissait penser qu'elle n'avait pas de make-up.

Mais certains internautes lui ont tout de même fait remarquer qu'elle était loin d'être naturelle. Des commentaires qui ont poussé la compagne d'Hugo Philipp à s'expliquer. "Traduction : effet du maquillage du jour 'non maquillé'. Traduction de la traduction : Je suis maquillée légèrement pour un rendu 'non maquillé'. Donc oui je porte du maquillage et je n'ai jamais dit l'inverse", a-t-elle écrit. Caroline Receveur s'est ensuite attaquée aux personnes l'accusant d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique. "Pour répondre à de nombreux commentaires désobligeants sur mes lèvres et les injections, je vais enfin tout avouer", a-t-elle posté... avant de se dévoiler avec un filtre déformant qui lui fait de grosses lèvres. Une jolie preuve d'humour !