Caroline Receveur : Son ex Valentin revient sur "leur quotidien pesant" !

En novembre 2016, après quatre ans de bonheur, Caroline Receveur et Valentin Lucas annonçaient leur séparation. Cinq mois plus tard, l'ancienne candidate de télé-réalité, devenue businesswoman, tombait sous le charme d'Hugo Philip, un mannequin influenceur. Malgré tout, elle est restée en contact, et surtout en bons termes avec le premier homme qui a partagé sa vie. Ce dernier vient d'ailleurs de publier un ouvrage, intitulé Secrets d'influenceur, clés et coulisses du métier, dans lequel il dévoile les inconvénients de sa relation avec Caroline Receveur. "Quand j'étais en couple avec Caroline Receveur, notre relation était médiatisée. Nous recevions certains messages de haine ou de jalousie qui peuvent parfois menacer le couple. Ces messages puérils peuvent paraître négligeables, mais sont quotidiennement pesants."

Pour autant, c'est bel et bien sur la Toile que le couple a construit sa carrière et c'est sans doute ce qui leur a permis de rester ensemble aussi longtemps : "Les réseaux sociaux, c'est peut-être ce qui nous rassemblait avec Caroline, même si deux influenceurs en couple, ça peut changer une relation." Il conclut même ce chapitre en avouant que leur vie était finalement "scénarisée"...

Plutôt discret sur sa vie privée, Valentin Lucas livre là un témoignage très sincère sur les coulisses du métier d'influenceur. De son côté, Caroline Receveur n'a pas encore réagi à la parution de cet ouvrage. La belle est trop occupée à attendre la venue de son premier enfant, un garçon qui s'appellera Marlon et chaque occasion est bonne pour afficher son baby bump.