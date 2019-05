Caroline Receveur, son message à son père décédé : "Tu veilles sur nous..."

Le 29 mai 2016, Caroline Receveur connaissait l'horreur de perdre son papa chéri, qui était lourdement handicapé après un AVC. Trois années jour pour jour après cette disparition, la célèbre influenceuse de 31 ans maman d'un petit Marlon (10 mois), fruit de ses amours avec le mannequin Hugo Philip, a tenu à s'adresser à lui.

Sur Instagram, la belle entrepreneuse a en effet posté une photo d'elle lorsqu'elle était une toute petite tête blonde, simplement assise sur les genoux de son papa pour souffler sur la bougie de ses 4 ans. Un tendre cliché familial qu'elle a bien évidemment commenté dans la foulée : "J'aurais tellement aimé prendre cette photo avec Marlon à ma place sur tes genoux. Je sais que tu veilles sur nous de là-haut mais j'aurais tellement de choses à te raconter si tu étais là, de conseils à te demander et de bras dans lesquels me consoler quand je ne sais plus vers qui me tourner. Tu me manques tellement papa #29mai." Un message poignant.

Il y a trois ans, en annonçant la mort de son père sur ses réseaux sociaux, Caroline Receveur lui avait déjà rendu un vibrant hommage. "Mon papa s'est éteint cette nuit après 9 années d'un combat éprouvant contre la maladie. Je suis profondément admirative de l'amour que ma mère a porté à mon père tout au long de sa vie et plus encore dans la maladie. Aujourd'hui, je suis heureuse et fière d'avoir été élevée par un papa aussi battant et aimant mais aussi par une maman qui ne cesse de m'impressionner par sa force et son courage. Cette fête des Mères est un hommage à ma maman mais aussi et surtout à mon papa qui va tant me manquer... Jusqu'à la fin, tu as su me faire ressentir l'amour que tu me portes d'un simple regard et ces derniers jours à tes côtés n'ont fait que renforcer le mien", écrivait-elle encore sous le choc.