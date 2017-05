Caroline Vigneaux : "S'inspirer de ma vie de maman, c'est non"

Après avoir conquis 250 000 personnes avec son spectacle Caroline Vigneaux quitte la robe, l'artiste revient sur les planches. Remarquée dans la comédie A fond au côté de José Garcia, l'ancienne avocate s'inspire de son vécu pour l'écriture de ses shows. Mais tout ne se retrouve pas sous les projecteurs, comme elle l'explique à Version Femina.

"Mon parcours, mon métier d'avocate et la misogynie des prévenus sont des sources inépuisables, mais ma vie de maman, non, car si j'ai choisi d'embrasser une carrière publique, mes enfants, eux, ne l'ont pas décidé", déclare Caroline Vigneaux au supplément du Journal du dimanche. Elle poursuit : "Quant à ma vie de femme, pourquoi pas ? Je pourrais parler du fait de reconstruire sa vie quand on est séparée, par exemple. Ce n'est pas si facile lorsqu'on est humoriste, qui plus est un peu connue... les hommes sont plus attirés par les filles discrètes et timides."

Se décrivant comme "ultraféministe", Caroline Vigneaux définit son spectacle comme "citoyen" : "Comme je n'avais pas de référence quand j'ai débarqué dans ce milieu, j'ai choisi d'écrire le one-woman-show que j'aimerais voir." Venant du milieu professionnel de la justice, elle précise au passage ne pas avoir changé de carrière car elle n'aimait plus son métier d'avocate : "Mais parce que, en accompagnant mon grand-père vers la mort, j'ai pris conscience que la vie était courte et qu'il ne fallait pas attendre le dernier souffle pour dresser des bilans. J'ai compris que ma profession et mon statut ne suffirait pas à mon épanouissement et, tout à coup, j'ai ressenti une vraie soif de vivre."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans Version Femina, supplément du Journal du dimanche du 30 avril

Caroline Vigneaux re-quitte la robe, un spectacle au Palais des glaces (Paris 10e) du jeudi au samedi, jusqu'au 1er juillet 2017