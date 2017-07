Caroline Wozniacki nue : Le shooting très sexy de la bombe du tennis

Pour ceux qui auraient succombé à la beauté certaine de la Danoise, elle n'est malheureusement plus un coeur à prendre. Après avoir vécu une rupture particulièrement délicate en mai 2014, larguée par celui qu'elle devait épouser, Rory McIlroy, quelques jours avant la célébration de leur mariage, Caroline Wozniacki a retrouvé l'amour. La BFF de Serena Williams est à présent en couple avec David Lee, charmant basketteur de 34 ans et membre de l'équipe des San Antonio Spurs et coéquipier de Tony Parker.

Le couple pose régulièrement ensemble, comme lors de leur plaisante escapade en Sardaigne après le tournoi de Roland-Garros. Quel veinard, ce David !