Cassandre (Koh-lanta All Stars) méconnaissable: Elle a totalement changé de tête

Cassandre, candidate de Koh-Lanta Thaïlande (saison 15) est l'une des dix-huit aventurières de l'émission à avoir été retenue pour le casting All Stars de la nouvelle édition du jeu d'aventure nommée Le Combat des héros. Ainsi pourra-t-on la retrouver le 16 mars prochain en prime sur TF1. Pour son grand retour, la pétillante brune qui avait été éliminée aux Ambassadeurs vient de changer de tête !

C'est sur son compte Instagram qu'elle a révélé ce changement et quelle métamorphose ! En plus d'avoir modifié la couleur de ses cheveux, elle les a fait lisser. Elle est ainsi passée d'une chevelure brune et ondulée à une chevelure blonde, raide et dotée d'une frange. Un changement étonnant commenté par la principale intéressée d'un simple "Oops" et d'une petite publicité pour sa coiffeuse.