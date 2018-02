Tiffany (Koh-Lanta) proche de Jordan (DALS 8) : Confidences sur leur relation

Le monde est petit. Ce ne sont pas Tiffany et Jordan Mouillerac qui viendront nous contredire !

Récemment, le danseur professionnel de Danse avec les stars et la candidate de Koh-Lanta Fidji (TF1) ont posé ensemble sur les réseaux sociaux. Une photo qui a intrigué leurs fans. Nombreux sont ceux à s'être questionnés sur la nature de leur relation. Au cours d'une interview accordée à Purepeople, dans le cadre de la conférence de presse de Koh-Lanta, le combat des héros, la belle blonde a donc clarifié les choses.

"Jordan est un ami à moi. On a des amis en commun. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés (...). On s'est très bien entendus de suite", nous a-t-elle expliqué. Le doute n'est donc plus permis.

