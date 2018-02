Koh-Lanta All Stars : Une nouveauté qui change tout, un casting au top

Jeudi 13 février s'est tenue la présentation presse du nouveau Koh-Lanta All Stars, intitulée cette saison Le Combat des héros. De nombreux candidats du casting, Denis Brogniart et Alexia Laroche-Joubert, présidente d'Adventure Line Productions, étaient présents. L'occasion pour eux d'en dire plus sur cette édition spéciale, riche d'une énorme nouveauté.

"Le casting a été fait pour que l'on retrouve les aventuriers qui ont marqué l'émission, qui ont une véritable histoire, ceux qui ont été éliminés trop vite ou sacrifiés aux ambassadeurs. C'est aussi l'occasion de retrouver des aventuriers de très haut niveau et des personnes capables de se remettre en question", a tout d'abord déclaré l'animateur star du programme.

Il faut dire que les candidats choisis pour cette édition sont, il est vrai, exceptionnels. Il s'agit d'Alban (Koh-Lanta Johor, saison 14), Candice (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Cassandre (Koh-Lanta Thaïlande, saison 15), Cédric (Koh-Lanta Johor, saison 14), Chantal (Koh-Lanta Johor, saison 14), Clémence (Koh-Lanta L'île des Pins, saison 5), Clémentine (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Dylan (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Javier (Koh-Lanta Malaisie, saison 12), Julie (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Ludovic (Koh-Lanta Vanuatu, saison 6), Pascal (Koh-Lanta Thaïlande, saison 15), Yassin (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Tiffany (Koh-Lanta Fidji, saison 18), Nathalie (Koh-Lanta Caramoan, saison 8), Jérémy (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Olivier (Koh-Lanta Raja Ampat, saison 11) et Raphaële (Koh-Lanta Palau, saison 9).

"C'est la première fois qu'on réunit 11 saisons sur un All Stars, des aventuriers qui viennent de la saison 5 à 18", explique pour sa part Alexia Laroche-Joubert.

Fier de cette nouvelle aventure, Denis Brogniart a ensuite ajouté : "On est dans le top 3 ou 4 de ce qui a été vu dans Koh-Lanta tant c'est fort, tant les nouveautés sont impactantes pour toute l'histoire."

Mais alors quelles sont ces nouveautés ?

Exil et deux immunités !

"On a travaillé sur l'idée de surprendre les participants, ce qui était compliqué puisqu'ils ont déjà participé à l'émission. Mais on en a trouvé une qui les a tous destabilisés, c'est l'exil. Pour la première fois, à l'issue du Conseil, alors que les candidats éliminés pensent rentrer chez eux, en fait, ils vont participer à la continuité du jeu, à des duels qui vont peut-être permettre au gagnant du 6e duel de réintégrer l'aventure après la réunification", a expliqué la patronne de la production.

Chaque éliminé peut donc potentiellement réintégrer l'aventure au 20e jour.

Ce secret a été particulièrement bien gardé comme l'a dévoilé Alexia Laroche-Joubert : "Personne n'était au courant, c'était très compliqué de garder le secret. On était juste dix à le savoir au sein de la production et deux personnes à TF1. On a même menti aux équipes."

Lors de cette présentation, on a aussi appris qu'il y aurait deux immunité au cours d'un épisode.

Nul doute que cette saison sera riche en rebondissements !