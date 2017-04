Yassin (Koh-Lanta Cambodge) : Papa pour la troisième fois !

Yassin est sans conteste le candidat le plus endurant de l'aventure Koh-Lanta Cambodge. Mais son caractère froid et distant fait beaucoup moins l'unanimité. Une chose dont il a pleinement conscience comme il l'a expliqué à nos confrères du magazine Télé-Loisirs.

Contrairement à ses coéquipiers de l'équipe rouge, le Bordelais de 39 ans ne s'est pas montré très démonstratif lorsqu'il a appelé son épouse, enceinte de leur troisième enfant. Un comportement qu'il assume entièrement. "J'étais content et rassuré de lui avoir parlé. Pas besoin de pleurer pour montrer ça. Certains, comme Manuella, ont surjoué. Mais j'ai le sentiment que l'on accepte mieux une personne qui pleure (...) Je fais partie de cette minorité qui montre des choses par ses actions. Or dans notre société, il faut dire qui on est pour être accepté", déclare-t-il.

Se sentant incompris par ses coéquipiers qui ont jugé hostile son attitude sur le campement, Yassin avoue n'avoir aucun contact avec eux aujourd'hui. "Ils n'ont d'ailleurs pas mon numéro de téléphone", précise celui qui ne figure sur aucun réseau social.

Depuis la fin du tournage, Yassin est devenu le fier papa d'une petite fille "née sans difficultés et en bonne santé". "Les 100 000 euros que je pourrais potentiellement remporter ne sont rien à côté", confie-t-il. Malheureusement pour le Survivor, son père ne fera pas la connaissance de son bébé. Lui qui a participé à Koh-Lanta pour tenter de renouer avec lui et lui prouver qu'il est devenu un homme bien n'est pas arrivé à ses fins depuis son retour en France. Ils ne se sont pas vus depuis dix-huit ans et Yassin ne sait même pas où il habite.