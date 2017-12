Tiffany (Koh-Lanta Fidji) amincie et choquée : "Je me suis mise à pleurer"

"J'avais envie de me lancer ce défi personnel pour montrer à mon entourage et à ma famille que j'étais capable de participer, de me dépasser et vivre dans des conditions difficiles. J'avais aussi envie de casser cette image de fille superficielle qui ne me correspond pas", a confié Tiffany à TV Mag. Et elle a bien fait de se lancer puisqu'elle est l'une des finalistes de Koh-Lanta Fidji (TF1).

Toutefois, c'est non sans difficulté qu'elle s'est hissée jusqu'en finale face à Magalie, André et Sandrine. A l'instar des autres aventuriers, elle a dû s'adapter aux conditions de vie sur le camp et ce n'était pas toujours rose : "Les premiers jours sont horribles à tous les niveaux : le confort, l'hygiène, l'alimentation..." Mais Tiffany a vite relativisé afin de vivre son aventure à 100% : "On s'adapte, on réalise que nous sommes tous dans la même galère. Personne ne nous a forcés à être là, on l'a voulu, il fallait assumer et rendre fiers nos proches. Je voulais vivre cette difficulté et je n'ai jamais baissé les bras."

Une fois l'aventure terminée, Tiffany a dû affronter l'épreuve du miroir. Un moment marquant et particulièrement traumatisant pour la belle blonde : "J'ai eu un choc après le tournage la première fois que je me suis vue dans le miroir, je me suis mise à pleurer. Je ne me suis pas reconnue. À ce moment-là, j'ai compris ma mère qui m'avait dit qu'elle ne m'avait pas reconnue. J'ai perdu une dizaine de kilos donc c'est quand même énorme."

Depuis, Tiffany s'est remplumée et ne garde que les bons souvenirs. "Koh-Lanta m'a donné davantage confiance en moi, je suis plus déterminée et plus mature qu'avant. Cette aventure a changé ma façon de voir certaines choses. J'ai vécu plus d'un mois loin de la civilisation, des téléphones portables, des réseaux sociaux... Là-bas, nous n'avions même pas l'heure. Koh-Lanta nous fait apprécier les choses simples", a-t-elle conclu.

Rendez-vous vendredi 15 décembre 2017, à partir de 21h, sur TF1, pour la grande finale de Koh-Lanta Fidji.