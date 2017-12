Koh-Lanta Fidji : Marguerite éliminée, André de retour, Magalie aux anges !

Aux portes de la grande finale de Koh-Lanta Fidji (TF1), l'étau se resserre. Après l'abandon médical de Mélanie, et l'élimination de Romain, il ne reste plus que Magalie, Tiffany, Marguerite et Sandrine sur le camp. Qui fera son retour entre André et Maxime ? Qui sera éliminé à l'issue du conseil ? Résumé de l'épisode de Koh-Lanta Fidji diffusé vendredi 8 décembre 2017.

Un retour après l'abandon de Mélanie

Lors du dernier épisode, Mélanie, souffrant d'une douleur à la jambe, a été contrainte d'abandonner le jeu. Comme le veut la règle, après la réunification, c'est le dernier éliminé qui remplace alors le candidat parti. Le hic ? Maxime et André ont quitté le jeu en binôme. Les deux aventuriers s'affrontent lors d'un duel afin de savoir lequel réintègre le camp. Ils doivent faire tenir un bâton dans le tube métallique central d'un extenseur. Le premier qui laisse tomber son bâton perd la partie. Une épreuve de patiente et d'endurance... André remporte le jeu et peut alors prendre sa revanche !

Jeu de confort

De retour dans l'aventure, André dispute avec ses camarades le tout dernier jeu de confort de cette édition. Le gagnant aura l'opportunité de passer une soirée et une nuit dans une villa de rêve face à la mer avec un proche, après plus d'un mois coupé du monde. Marguerite pourrait retrouver sa fille, Tiffany sa maman, Magalie son copain, André sa mère et Sandrine sa fille. Pour remporter ce jeu, c'est tir à l'arc. Chacun dispose de deux flèches et celui qui réussit à viser la cible a le droit de casser la flèche d'un camarade. Magalie remporte le jeu et est émue aux larmes de pouvoir passer 24 heures avec l'homme qui partage sa vie. Piscine, douche avec savon, brosse à dents, dîner en amoureux... Magalie est aux anges.

Avant de quitter l'aventure, Mélanie a fait don de son avantage permettant de bénéficier d'un confort sans l'avoir gagner à son amie Sandrine. Cette dernière en profite alors et passe un moment en tête à tête avec sa fille autour d'une boisson fraîche.

Épreuve d'immunité

Les cinq aventuriers disputent une nouvelle épreuve d'immunité. Ils doivent partir du ponton le plus éloigné en mer, arriver jusqu'au prochain et ainsi de suite. Le dernier arrivé à chaque étape est éliminé. Les deux derniers devront, pour la finale, refaire le parcours du début jusqu'à récupérer le totem. Marguerite et Tiffany sont les deux finalistes, mais finalement c'est la benjamine qui remporte cette immunité et gagne son ticket pour l'épreuve d'orientation.

Conseil

André et Marguerite arrivent à égalité. Les ex-jeunes ont voté contre Marguerite. Cette dernière a voté contre André, tout comme Sandrine qui possédait également le vote noir de Romain. Les cinq aventuriers sont invités à voter de nouveau. Sans surprise, la doyenne de l'aventure est éliminée.