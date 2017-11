Koh-Lanta Fidji : André de retour ? Les images qui sèment le doute...

Lors de l'épisode de Koh-Lanta Fidji (TF1) diffusé vendredi 17 novembre 2017, le binôme formé par Maxime et André a été éliminé. Mais l'un d'entre eux pourrait bien faire son retour dans le jeu... En effet, l'acolyte de Marvyn et Théotime est attendu par les téléspectateurs.

Alors qu'il a, semble-t-il, définitivement quitté le camp à l'issue du conseil, André apparaît dans les images du générique (à 14 secondes dans notre player). Le benjamin de la bande, âgé de 19 ans, participe à une épreuve en mer au côté de Tiffany. Le hic ? Cette épreuve n'a pas encore été diffusée... Sur Twitter, de nombreux fans du programmes en sont persuadés : André fera son retour prochainement.

Mais comment est-ce possible ? André pourrait revenir dans deux cas : si l'un des six candidats restants – Romain, Mélanie, Sandrine, Marguerite, Tiffany et Magalie – est contraint de quitter le jeu pour des raisons médicales ou si la production offre à un éliminé la possibilité de prendre sa revanche et de réintégrer l'aventure à l'issue d'une épreuve spéciale. Pour rappel, en 2014, un duel opposant Martin et Teheiura dans Koh-Lanta : La Nouvelle Édition avait permis à Martin de revenir.

Si l'hypothèse de l'abandon médical se vérifie, alors une chose est sûre : ce n'est pas Tiffany qui est concernée. En effet, la candidate de 22 ans apparaît au côté d'André dans les images du pré-générique.

Au cours de l'aventure Koh-Lanta Fidji, Marvyn avait déjà fait son retour après le départ inattendu de Thomas, qui souffrait d'une otite. Et, avant ça, Marine avait été contrainte de quitter le jeu. Elle avait ainsi été remplacée par May, nouvelle venue.

Rendez-vous vendredi 24 novembre dès 21h sur TF1 afin de suivre Koh-Lanta Fidji, présenté par Denis Brogniart.