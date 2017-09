Koh-Lanta Fidji : Mél éliminée, Marvyn de retour et un blessé !

Vendredi 15 septembre, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta Fidji. Une édition marquée par le choc des générations. Que s'est-il passé depuis l'élimination surprise de Marvyn la semaine dernière ? Réponse tout de suite...

Un retour inespéré

Sur le camp des Jaunes la bonne ambiance n'est pas au rendez-vous. Théotime et André sont très tristes d'avoir perdu leur ami Marvyn. De son côté, Mél jubile de voir que son plan a fonctionné et prévoit déjà d'éliminer Théotime, son nouvel ennemi, si elle se sent en danger. Mais ce qui devrait l'inquiéter le plus, c'est que Thomas soit mauvaise santé. Son otite ne passe pas, pire, il a tympan perforé. La décision du médecin ne se fait pas attendre, il doit quitter l'aventure. Avant de partir, il donne son demi-collier d'immunité à Romain qui possède l'autre moitié.

Le pire cauchemar de Mél se produit : Marvyn revient. Il va y avoir de l'ambiance sur le camp !

Épreuve de confort

Règle : il faut détruire sept cibles protégées par un filet. Une partie de l'équipe vise les cibles, l'autre bouge le filet pour que le trou soit en face des cibles. Mais avant, les candidats doivent récupérer des massues qui se trouvent sur la plage.

Récompense : la découverte d'un village fidjien et la dégustation d'un barbecue.

Les Jaunes sont les premiers à arriver sur la zone de tir, mais ils sont vite rattrapés par les Rouges. Ce sont finalement ces derniers qui gagnent. Les Jaunes sont dépités et retrouvent un Marvyn prêt à prendre sa revanche.

Mél continue de manipuler

Mél veut tout de suite parler avec Marvyn et tente d'expliquer pourquoi elle a voulu l'éliminer : elle lui dit qu'elle a appris de la bouche de May qu'il voulait l'éliminer elle. Des propos que contredit May. Pire encore, Mél lâche que May lui a aussi confié que les garçons voulaient faire une alliance contre elle, ce que May nie une nouvelle fois... Bref, la candidate tente de faire porter le chapeau à May...

Le camp se divise et May fait une alliance avec Marvyn, André et Théotime pour voter Mél au prochain conseil.

Paradis perdu et pacte

Les Rouges souhaitent que Théotime se rende au Paradis perdu. Ce dernier va donc sur leur camp pour choisir à son tour qui l'accompagnera. Sur place, il évoque ce qu'il s'est passé concernant l'élimination de Mél et la clashe ouvertement. Les Rouges sont choqués et sont clairement contre la candidate. Le vent tourne !

Mais c'est pour choisir qui va aller sur le Paradis perdu qu'il est là et il propose ce voyage à Mélanie avec qui il a eu un bon feeling au début. Le duo trouve rapidement le coffre et l'avantage qu'il contient. L'un d'eux peut repartir avec un bulletin supplémentaire lors du prochain Conseil, l'autre pourra inviter qui il veut à profiter d'un prochain confort. Théotime prend le confort, Mélanie le bulletin.

De retour sur son île, le jeune homme cache à ses congénères l'existence du double bulletin de vote, sauf à André et Marvyn. Il leur avoue même que si ce sont les Jaunes qui sont en danger après l'épreuve d'immunité, Mélanie lui permettra d'utiliser le double vote. Une aubaine pour les compères.

De son côté, la blonde avoue tout aux Rouges qui sont tous d'accord avec sa stratégie de protéger Théotime, André et Marvyn dans le but de les rallier à eux après la réunification.

Épreuve d'immunité

Règle : il faut composer un puzzle à l'aide de seize pièces de bois. Ces dernières se trouvent en mer, à 60 mètres du rivage et par deux mètres de fond. Il faut donc les récupérer à l'aide d'un radeau. Les anciens prennent vite la tête de la course mais leur embarcation prend l'eau, ce qui permet aux Jaunes de les rattraper.

Place ensuite à la composition du puzzle. Tous les rondins se ressemblent, ce qui rend la chose particulièrement difficile. Les Rouges gardent leur calme, Fabian prend les choses en main et permet à son équipe de gagner l'épreuve. Les Jaunes étant en danger, comme prévu, Mélanie donne discrètement le bulletin de vote à Théotime.

Embrouilles et manipulations

Mél sait qu'elle est en danger, elle a vu May se rapprocher des garçons. D'ailleurs, elle le lui reproche et lui annonce qu'elle votera contre elle au prochain conseil. Entre les deux femmes, le ton monte, ce qui fait bien rire André qui ne manque pas une miette de leur altercation. Mél ose même dire à May qu'elle "est bête". Sympa...

Dès le lendemain matin, Mél continue sa campagne anti-May mais avec peu de succès. Son alliée Magalie ne sait plus pour qui voter, Tugdual hésite aussi. Un coup dur pour celle qui jubilait tant la semaine dernière. Elle tente donc une nouvelle stratégie : jouer les filles sympathiques.

Conseil

Mél fond en larmes en évoquant sa famille et le fait qu'elle ne parle plus à son père mais elle retrouve vite son assurance pour s'en prendre une nouvelle fois à May.

Place au vote et au dépouillement. Ceux qui l'ignoraient découvrent l'existence d'un 10e bulletin. Avec 6 voix contre elle (4 contre May), Mél est éliminée.

"Je n'ai aucun rancune, je vous souhaite tous d'aller le plus loin possible. May, j'espère que tu vas gagner en maturité et assumer tes actes, notamment ton vote contre Marvyn mais bonne chance également pour la suite", déclare Mél avant de partir.