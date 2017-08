Koh-Lanta Fidji : Les équipes dévoilées, premières images choc

Vendredi 1er septembre à 21h, les téléspectateurs de TF1 découvriront le premier épisode de Koh-Lanta Fidji. Quelques jours avant ce lancement très attendu, la chaîne a dévoilé les premières minutes du programme.

Plage de sable fin, eau turquoise, c'est aux îles Fidji qu'a été tournée cette nouvelle édition qui, comme nous l'avons appris lors de la conférence de presse, oppose pour la première fois les jeunes aux plus anciens. Un choc de générations qui plaît aux candidats comme on peut le découvrir dès les premières images. Si les plus jeunes pensent que leur fraîcheur les aidera à surmonter les épreuves les plus physiques, les plus âgés estiment que leur expérience pourrait mettre leurs adversaires K.O.

En effet, alors que l'édition précédente avait dévoilé pour la première fois une troisième équipe, celle des Bleus, cette fois-ci, Koh-Lanta opposera, comme d'habitude les Jaunes aux Rouges. Une première équipe étant composée que de candidats de moins de 30 ans. La seconde de participants de plus de 30 ans.

On sait donc déjà qui est avec qui !

L'équipe des jeunes est donc composée d'André (19 ans), étudiant en commerce ; Marta (20 ans), étudiante en marketing digital ; Marvyn (20 ans), commercial dans une start-up ; Thomas (21 ans), étudiant en école de commerce ; Marine (21 ans), infirmière ; Tiffany (22 ans), étudiante en art dramatique ; Théotime (23 ans), gérant de food-truck ; Mel (25 ans), étudiante en marketing digital ; Tugdual (27 ans), community manager et Magalie (29 ans), danseuse professionnelle.