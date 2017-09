EXCLU – Marvyn (Koh-Lanta Fidji) éliminé : "Avec Mél, on s'est expliqué..."

Vendredi 8 septembre, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta Fidji. À l'issue du conseil, c'est Marvyn qui a été éliminé à la suite d'une stratégie orchestrée par Mél. Lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople, il revient sur son aventure et notamment sur le coup de maître de sa camarade.

Vous ne vous attendiez pas du tout à être éliminé. En voulez-vous à Mél d'avoir tout mis en oeuvre pour que vous quittiez l'aventure ?

Je ne m'attendais pas du tout à quitter l'aventure. Ça a été un choc de voir mon prénom ressorti au conseil... C'est une surprise. Forcément, sur le coup, savoir que quelqu'un a tout fait pour nous éliminer, ce n'est jamais sympathique. On a envie d'avoir des explications, de connaître les raisons... Forcément, je lui en veux sur le coup, c'est normal.

Depuis la fin du tournage, vous-êtes vous expliqué avec Mél ?

L'aventure maintenant est terminée. Du moins, le tournage est fini. Donc on s'est expliqué et ça va beaucoup mieux. Je la comprends en même temps, elle a voulu "sauver sa peau". Parce que moi, comme je l'avais précisé, avant le conseil, j'hésitais entre elle et Thomas. Et puis, on s'est tous réuni pour voter May. J'ai voulu suivre le groupe et voter May. Mais elle s'est sentie en danger vis-à-vis de moi et elle a préféré m'éliminer avant que je l'élimine.

Je n'en veux plus à Mél

Comprenez-vous ce qu'elle reprochait au trio que vous formiez avec Théotime et André ?

Non, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Qu'on me "traite" de stratège, de manipulateur ou de poison du groupe... Je suis vraiment resté sur le c*l et je n'ai vraiment pas compris. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi on me jugeait comme ça ? Elle nous voyait tous les trois toujours ensemble, elle s'est peut-être monté la tête en se disant qu'on complotait. Après, si on pousse le truc et qu'on réfléchit, on n'était que trois, ils étaient six ou sept, ils savaient bien qu'on ne pouvait pas faire de stratégie, ce n'est pas possible.

André et Théotime, ce sont deux personnes que j'adore, nous sommes de vrais potes. Les voir émus lors du conseil m'a touché. Ça montre, je pense, la sincérité qu'il y a entre nous. On n'était pas dans la stratégie, on était juste trois potes.

Elle a aussi dit que vous vous étiez moqué de certains aventuriers...

On n'a jamais critiqué quelqu'un, on ne s'est jamais moqué. Quand on était tous les trois et qu'on rigolait, c'est parce qu'on avait des délires à trois, on se racontait des blagues.

Après votre départ, Mél a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Elle a même été comparée à Clémentine, la candidate de Koh-Lanta Cambodge détestée pour ses stratégies. Qu'en pensez-vous ?

C'est une aventure, donc sur le coup, évidemment, ce n'était pas la personne que j'appréciais le plus parmi les candidats. Quand on apprend tout ça, c'est toujours désagréable. Mais après, l'aventure est finie, c'était un jeu et elle a voulu sauver sa peau. Ça ne sert à rien de continuer là-dedans. Moi, personnellement, je ne lui en veux plus.

