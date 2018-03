Catherine Lara et l'argent : Ce job "alimentaire" qu'elle n'a pas aimé faire...

A 72 ans, Catherine Lara n'est pas prête de prendre sa retraite. La chanteuse et comédienne est de retour avec le très beau spectacle Bô, le voyage musical, dont elle en a fait la promotion sur le plateau de Thé ou Café ce dimanche 11 mars. L'artiste a évoqué sa carrière et comment elle gagne sa vie.

Depuis 2012, Catherine Lara n'avait pas sorti d'album et cela a intrigué Catherine Ceylac, qui n'a pas hésité à lui demander comment elle s'en sort financièrement... "Je vis de concerts. Je fais beaucoup de concerts, ils me font vivre. Aussi, j'ai la chance de travailler avec Josée Dayan, qui fait Capitaine Marleau sur France 3, un feuilleton qui marche extrêmement bien. Elle m'a demandé de faire la musique et moi j'adore travailler avec Josée parce que c'est un personnage extraordinaire. Je fais plein de choses, j'ai d'autres activités, je déborde de vitalité", a-t-elle confié.

Catherine Lara, très franche, est aussi revenue sur sa participation en 2012 à la tournée Age tendre et tête de bois, mais elle n'en a pas gardé un très bon souvenir... "C'était moyen faible. J'appelais ça arthrose et jambe de bois moi... Oui, non là vraiment... C'était très 'alimentaire mon cher Watson'", a-t-elle lâché. Toutefois, la star a au moins fait une belle rencontre. "Ceci dit, je ne dirai pas la vérité, si je ne disais pas que j'ai aussi rencontré des gens que je pensais aux antipodes de ma vie et finalement... Par exemple, j'ai rencontré Eric Charden. J'ai rencontré un poète incroyable qui écrivait de merveilleux poèmes. Il me montrait aussi des tableaux extrêmement jolis dans sa loge. Ça m'a un peu cassé des a priori", a-t-elle dit.

Thomas Montet