Corinne Masiero (Capitaine Marleau) : Qui est celle qui a battu France-Espagne ?

France 3 s'est trouvé une surprenante poule aux oeufs d'or avec Capitaine Marleau. Mardi 28 mars, moins d'une semaine après le retour dans la petite lucarne de cette flic hors norme campée par Corinne Masiero, l'épisode En trompe l'oeil a réalisé un véritable carton d'audience avec 6,3 millions de téléspectateurs pour 25% de part d'audience, soit mieux que le match amical de foot entre la France et l'Espagne. Il s'agissait du meilleur prime de France 3 depuis avril 2010.

Un sacre pour Corinne Masiero et son charismatique personnage. Révélée aux yeux des cinéphiles en 2012 par Louise Wimmer, l'actrice de 53 ans que l'on a aussi vue dans De rouille et d'os ou Discount était jusqu'ici méconnue du grand public. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir la femme authentique qui se cache derrière Marleau et notamment d'en savoir plus sur le passé loin d'être rose de cette héroïne. "Quand on vient du milieu d'où je viens, imaginer qu'on puisse faire autre chose que ce qu'il y avait dans le quartier, c'était complètement ridicule. Fallait faire à la mode de chez nous", racontait récemment Corinne Masiero à Gala.

Cette mode, c'était la drogue. "J'avais l'impression que les gens qui se camaient étaient les vrais révoltés, qu'ils allaient contre la société", poursuit Corinne qui cherchait justement un moyen de se révolter et d'exprimer ses émotions. "Je voulais tout détruire et j'y suis arrivée", confie la comédienne qui a commencé à se droguer en 5e. Cela a duré "une dizaine d'années" pour la star de Capitaine Marleau. "Jusqu'au moment où j'ai réalisé que les camés étaient des beaufs comme les autres, ils n'avaient rien à dire, sauf parler de came", ajoute la comédienne originaire de Douai, qui avoue avoir eu "du cul de ne pas y être passée" et estime qu'elle n'en serait pas là sans "cette rencontre avec la culture".

Corinne Masiero va alors trouver un sens à sa vie. "Jusque-là, je pensais que je ne servais pas à grand-chose, je ne voyais pas l'intérêt d'être sur terre. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment important de donner à des gamins la possibilité de s'exprimer et que je fais des ateliers dans des écoles, des prisons", conclut-elle.

Capitaine Marleau, tous les mardis soir sur France 3 à 20h55.