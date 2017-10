Catherine, veuve d'Henri Salvador : "Il me visite dans mes rêves"

Henri Salvador s'en est allé le 13 février 2008, à Paris, emporté par une rupture d'anévrisme à l'âge de 90 ans. Près de dix ans après sa disparition, alors que l'album hommage Henri a 100 ans sort ce 13 octobre, sa dernière épouse Catherine Salvador partage de nouvelles confidences.

À France Dimanche, la quatrième et ultime épouse du célèbre crooner dit ne rien vouloir toucher au passé, parce que son mari fait partie du présent. Elle vit toujours dans leur appartement de la très chic place Vendôme, en plein coeur de Paris. "C'était notre tour d'ivoire, nous nous sommes cachés ici pendant des années, car je savais que nous serions attaqués sur notre différence d'âge", se souvient Catherine Salvador. Leur rencontre à 1995, alors qu'elle a 36 ans et lui 78. Malgré leurs quarante-deux d'écart, Henri Salvador tente de séduire sa future femme durant deux ans, arrivant finalement à ses fins : "Grâce à lui, j'ai eu la chance de connaître le grand amour. C'était un homme qui était resté jeune dans sa tête."

Plongée dans la même ambiance que lorsqu'Henri Salvador était encore de ce monde – le studio d'enregistrement n'a pas bougé, ni sa centaine de disques –, la veuve du chanteur continue de communiquer avec son mari. "C'est notre secret. Il me visite aussi dans mes rêves", raconte-t-elle. Elle ne ferme pour autant pas la porte à de nouvelles rencontres : "Demain, peut-être, quelqu'un se trouvera sur mon chemin." En attendant, elle trouve un perpétuel réconfort auprès de leur chienne Câline : "Elle m'a aidée à survivre à sa disparition. Elle léchait même mes larmes."

Tandis que les plus grands tubes d'Henri Salvador sont remis au goût du jour avec l'album hommage, Catherine Salvador a un projet qui lui tient profondément à coeur : transformer le dernier appartement de son mari en un musée. Projet qui lui prend du temps et lui coûte énormément d'argent. "J'ai un vrai devoir de mémoire envers l'homme que j'ai aimé. Il m'a demandé que l'on ne maltraite pas son image. Mais défendre Henri me coûte si cher que je n'ai plus les moyens de voyager. Je n'ai plus aucune rentrée d'argent, je vis de mes économies. Sans elles, je devrais tout vendre", déplore-t-elle. Des concessions qu'elle évoque sûrement avec Henri dans ses rêves.

L'intégralité de l'interview de Catherine Salvador est à retrouver dans France dimanche en kiosques le 13 octobre 2017.