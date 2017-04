Catherine Wilkening (Coeur des hommes) ex-boulimique : "Vomir c'est se délivrer"

Catherine Wilkening, connue pour avoir joué dans la saga Le Coeur des hommes aux côtés de Bernard Campan, Gérard Darmon et Jean-Pierre Darroussin, a connu l'enfer de la boulimie. Elle s'est confiée à Thierry Demaizière dans Sept à Huit sur TF1.

Pendant 15 ans elle a été victime de boulimie sévère, une maladie dont elle parle dans son ouvrage Les mots avalés (Michel Lafon). Libérée de cet enfer, à 53 ans, elle raconte comment elle a vécu son addiction à la nourriture.

Dans le miroir, à la place de ses joues, elle voyait ses fesses. Catherine Wilkening a souffert de dysmorphophobie, "une pensée obsédante qu'on pointe sur un détail imaginaire du physique et qui prend des proportions démesurées", comme elle l'explique. Détestant son image, elle a même souhaité se faire enlever les molaires pour arranger l'ovale de son visage.

Au-delà ce qu'elle voyait dans le miroir, l'actrice également aperçue dans La Crise aux côtés de Vincent Lindon, raconte comment elle a été capable de se goinfrer, "jusqu'à ne plus pouvoir marcher", dit-elle. "J'idolâtrais les anorexiques car elles ne mangent pas alors que les boulimiques ont une faim de porc. (...) Je pouvais manger jusqu'à dix choux à la crème, les vomir et en remanger dix et les revomir... jusqu'à épuisement", ajoute-t-elle. Des crises qui s'accompagnaient d'un dégoût absolu de soi. Sans détour, elle poursuit : "La première bouchée est jouissive, la deuxième nous fait comprendre qu'on va tomber dans le cercle infernal parce qu'à chaque fois on ne sait pas forcément que l'on va faire une boulimie. (...) Ensuite, en vomissant on se délivre de ce poids énorme où l'on est comme une grosse truie, où l'on n'arrive plus à marcher. Mais, au moment où l'on vomit, on se traite comme la vomissure. On est aussi abject que ce que l'on vomit."

Après 15 ans d'addiction à la nourriture, Catherine Wilkening s'en est sortie grâce à la sculpture et à une psychothérapie. Un témoignage bouleversant.