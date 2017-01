Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas : 16 ans de mariage et toujours in love

Le 18 novembre dernier, Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas célébraient leurs seize années de mariage lors d'une escapade romantique au Mexique. Mariés depuis 2000, l'actrice de 47 ans et le comédien de 72 ans (tous deux nés un 25 septembre) s'étaient rencontrés en 1998 au Festival du cinéma américain de Deauville, présentés l'un à l'autre par la chanteuse Régine et l'acteur Danny DeVito.

Bientôt deux décennies, donc, qu'ils forment l'un des couples les plus emblématiques et les plus solides à Hollywood. Cet équilibre n'a toutefois pas été sans peine, les deux stars ayant brièvement rompu en 2013 après plusieurs crises qui ont bien failli les mener au divorce. Le fils du légendaire Kirk Douglas (100 ans au compteur depuis le 9 décembre) a courageusement lutté contre le cancer en 2011, tandis que la sublime Galloise a souffert de dépression et de graves problèmes bipolaires qui l'ont conduite par deux fois dans un centre spécialisé, en 2011 et 2013. Après plusieurs mois de séparation, le couple avait fini par se réconcilier, à la grande joie de leurs enfants Dylan (16 ans) et Carys (13 ans).

Depuis leurs retrouvailles, Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas ne cessent d'afficher un front uni. En avril 2015 sur le plateau d'Ellen DeGeneres, l'acteur s'était dit "fou" de sa femme. "Je suis fou d'el­le. Je pense que chaque couple a ses moments diffi­ciles. Le seul problème comme vous le savez, c'est que nous sommes sous le regard du public et que nous somme un plus expo­sés que certains. Mais nous sommes de retour, plus forts que jamais", avait-il glissé.

Mardi 17 janvier, la star britannique s'est saisie de son compte Instagram pour publier un rare cliché du couple, complice et amoureux. En commentaire, Catherine Zeta-Jones s'est contentée de glisser une simple émoticone en forme de coeur. Une jolie déclaration qui parle pour elle.