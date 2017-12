Cauet, des propos dégradants dans C'Cauet : Très grosse amende pour NRJ !

Cadeau empoisonné pour NRJ pour les fêtes de fin d'année. La radio devra s'acquitter de la somme d'un million d'euros d'amende pour des "insultes et des propos dégradants" visant une femme dans un canular de l'émission de Cauet, rapporte l'AFP, rendant compte des arbitrages rendus ce 20 décembre 2017 par le CSA.

"Cette sanction fait suite à la diffusion, dans l'émission "C'Cauet", le 9 décembre 2016, d'un canular téléphonique durant lequel les auteurs ont formulé des commentaires avilissants relatifs au physique d'une femme, victime du canular, ainsi que des insultes et des propos dégradants concernant sa vie intime", précise le gendarme de l'audiovisuel sur son site. Et d'estimer que la victime a "été publiquement humiliée et placée dans une situation de détresse et de vulnérabilité manifestes".

Le CSA a ainsi fait valoir l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui dispose notamment que le Conseil "assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille (...) à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjuges sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destines à l'enfance et à la jeunesse".

Par le biais d'un communiqué de presse, NRJ a annoncé "un recours devant le Conseil d'Etat contre la sanction d'un million d'euros qu'elle estime injuste et totalement disproportionnée". La première radio musicale a ensuite rappelé qu'elle "n'a jamais été sanctionnée dans de telles conditions en 36 ans et qu'elle s'attache à promouvoir (...) les valeurs de l'égalité femmes-hommes, du respect d'autrui, de l'acceptation des différences et du vivre ensemble".

Rappelons que Sébastien Cauet a été évincé de NRJ la saison dernière.