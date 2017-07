Cauet, évincé par NRJ, prêt à signer avec une autre radio ?

La rentrée radio se prépare pour Cauet.

Alors que l'on apprenait le 11 juillet 2017 que la station NRJ avait décidé de mettre fin à son émission phare C'Cauet (20h/22h) après sept années de bons et loyaux services - une décision qui avait beaucoup surpris le principal intéressé -, voilà que l'on apprend aujourd'hui que l'animateur de 45 ans serait impliqué dans des négociations très avancées avec une autre radio musicale... Virgin Radio.

En effet, selon nos confrères de Télé-Loisirs.fr, Cauet aurait reçu de nombreuses propositions côté radio et envisagerait finalement de rejoindre Virgin Radio à la rentrée, une station déjà portée chaque matin par le succès de Camille Combal dans l'émission Virgin Tonic. Toujours selon nos confrères, si rien n'est encore signé entre l'animateur et Virgin, ce ne serait qu'une question de temps.

Pour rappel, Cauet commentait le 11 juillet dernier via un communiqué de presse publié par sa société de productions Be Aware Radio : "Je regrette cette rupture brutale des négociations. Nous avons réalisé avec NRJ un magnifique programme fédérateur, qui n'a jamais cessé d'être le point de rencontre des générations et des stars du monde entier. J'ai réalisé avec C'Cauet des audiences historiques pour la station..."

C'Cauet attirait quotidiennement 900 000 auditeurs et était de ce fait la première émission de France sur les 13-24 ans et même les 13-49 ans. Le 28 août prochain, sur NRJ, c'est Guillaume Pley qui prendra l'antenne de 20h à 23h.