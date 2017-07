Cauet quitte NRJ : "Je regrette cette rupture brutale..."

Une page se tourne du côté de NRJ !

Après sept années de bons et loyaux services mais aussi de bonnes audiences, la station a décidé d'arrêter C'Cauet (19h/22h), l'émission de son animateur vedette Cauet.

Suite à cette décision, la star de 45 ans a publié un communiqué de presse par le biais de sa société de productions Be Aware Radio. "Je regrette cette rupture brutale des négociations. Nous avons réalisé avec NRJ un magnifique programme fédérateur, qui n'a jamais cessé d'être le point de rencontre des générations et des stars du monde entier. J'ai réalisé avec C'Cauet des audiences historiques pour la station", a d'abord indiqué Cauet, visiblement très déçu par cette décision.

Et de poursuivre sur ses projets : "Aujourd'hui, je me projette également dans un autre univers, qui est digital. Je viens de dépasser les 1,3 milliard de vues sur YouTube et j'ai une web-série en préparation, 'Sébastien', qui sera diffusée également sur YouTube à l'automne. Je suis convaincu que pour exister face aux plateformes musicales, les radios vont devoir devenir des productrices de contenus. Je m'y emploie."

C'Cauet attirait quotidiennement 900 000 auditeurs et était de ce fait la 1ère émission de France sur les 13-24 ans et même les 13-49 ans. Dans ce contexte, inutile de dire que la nouvelle a fait l'effet d'une bombe sur Twitter où l'animateur a rassemblé 2,6 millions de followers. "Comment gâcher ma journée, mon année... J'ai envie de pleurer", "Mais moi je suis grave pas d'accord ! Cauet c'est le meilleur, faut pas qu'il parte", "Han, mais non ! Ça va pas la tête", pouvait-on lire suite à cette annonce.

Le 28 août prochain, c'est Guillaume Pley qui prendra l'antenne de 20h à 23h.