Camille Cerf virée de CSTAR : Elle critique, Guillaume Pley réplique !

Guillaume Pley n'a guère apprécié les propos de Camille Cerf !

Lors d'un entretien avec Malika Ménard pour Télé Loisirs, Miss France 2015 est revenue sur ses premiers pas à la télévision. En octobre 2017, elle devenait chroniqueuse du Repley de la semaine sur CStar (anciennement D17), une émission animée par Guillaume Pley. Et l'expérience ne s'est pas réellement bien terminée si l'on en croit les révélations de la jolie blonde de 22 ans.

Fin 2016, l'équipe de l'émission lui a fait savoir qu'elle n'officierait peut-être plus à la rentrée de janvier 2017. Une annonce qui arrangeait quelque peu Camille Cerf, laquelle commençait à avoir du mal à jongler entre ses études de gestion et de commerce et ses obligations sur la chaîne. Elle a néanmoins regretté de ne plus avoir de nouvelles de la production du jour au lendemain : "Au final, je n'ai pas eu de nouvelles et puis j'ai appris que je ne faisais plus partie de l'émission parce que j'ai vu la nouvelle campagne de comm' avec les nouvelles photos, sans moi."

Aussi hésite-t-elle à retenter sa chance à la télévision si une nouvelle occasion se présente : "On nous vend du rêve mais, une fois qu'on y est, c'est un peu plus compliqué." La grande amie d'Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) a également insisté sur le fait qu'on lui a présenté Le Repley de la semaine comme un programme musical, chic et élégant. Une description qui ne correspondait pas à ce qu'elle a vu sur le plateau : "Je suis arrivée dans une émission qui est tout le contraire. Je ne me sentais pas du tout à ma place."

Étonné et déçu, Guillaume Pley n'a pas manqué de réagir dans Touche pas à mon poste (C8) vendredi 31 mars 2017. Après avoir rappelé que Camille Cerf et lui avaient collaboré ensemble jusqu'en décembre, l'animateur de 31 ans a confié : "La production a décidé de l'écarter (...). Elle n'a pas trouvé sa place autour de la table. (...). Moi je la trouve très sympa, c'est une copine, et j'ai été très étonné ! Je l'ai eue en Facetime quand j'étais avec la nouvelle Miss France en interview [pour son émission Guillaume Radio 2.0 sur NRJ, NDLR] et je l'ai même appelée pour lui faire des bisous, donc je n'ai pas trop compris."

Guillaume Pley a ensuite fait remarquer que lors de son interview, la jeune femme parle de D17, alors que "cela fait un an que la chaîne a changé de nom". "Je trouve ça dommage de cracher dans la soupe", a-t-il conclu.

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste - exceptionnellement présenté par Julien Courbet - a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs hier soir, soit 5,2% de part de marché sur les 4 ans et plus.