Cauet tacle Cécile de Ménibus sur l'affaire Rocco Siffredi...

Invité de l'émission Quart d'heure médias (#QHM) proposée par nos confrères de Puremédias, l'animateur Cauet a évoqué les révélations faites par son ancienne chroniqueuse de La Méthode Cauet sur TF1, Cécile de Ménibus, sur l'acteur porno Rocco Siffredi. Alors que l'animatrice avait carrément parlé d'un viol "ni plus ni moins" après une rencontre avec l'Italien, son confrère lui a demandé "d'arrêter son cirque"...

Lors d'une interview accordée à Télé-Loisirs en mai dernier, Cécile de Ménibus avait parlé de Rocco Siffredi comme de "la pire rencontre de [sa] vie", donnant moult détails sur le comportement de l'acteur italien de films X dans les coulisses de La Méthode Cauet, en particulier sur un baiser forcé dont elle se souvient encore et pour lequel elle avait demandé l'intervention de la sécurité. En outre, en 2014, elle évoquait également une autre rencontre avec Rocco lors d'une émission avec Cauet, filmée pour MCM. Ce jour-là, la star de films X avait attrapé la co-animatrice dans ses bras et simulé un rapport sexuel...

Auprès de Puremédias, Cauet a voulu remettre certaines choses à plat. "J'ai appelé Cécile et je lui ai dit d'arrêter son cirque. Pardon, mais... Je lui ai dit d'arrêter de ressortir ce truc à chaque fois. A chaque fois, c'est moi qui prend derrière", a-t-il lâché. "Rocco Siffredi on le connaît, on en est en direct, Cécile le bouscule un peu, le chauffe un peu, en disant 'j'ai rien senti' [car il l'avait déjà tripotée quelques minutes avant, ndlr]. Le type est une espèce d'animal (...) Pour lui, ça reste une blague", a-t-il ajouté. Concernant l'affaire du bisou, il dit en revanche n'avoir rien vu à l'époque.

Cauet poursuit en rappelant qu'à l'époque la séquence n'avait "choqué personne" et que Cécile de Ménibus ne s'était visiblement pas plainte. "Elle a été mise dans des DVD, validés par Cécile. C'est pas élégant. C'était un peu déplacé. C'était sous le signe de la blague. Je ne pense pas qu'il pensait mal faire... A un moment, on a dit 'C'est bon'. A part ça, on ne pouvait pas le faire sortir par la sécurité. Et après cette séquence, il s'est très bien comporté pendant le reste de l'émission !", a-t-il ajouté.

Thomas Montet