Cécile de Ménibus, sa rencontre avec Rocco Siffredi : "Ni plus ni moins du viol"

Durant sa carrière, Cécile de Ménibus a côtoyé bon nombre de célébrités. Seulement, elle n'en a pas que de bons souvenirs. En effet, lors d'un récent entretien accordé à Malika Ménard pour nos confrères de Télé-Loisirs, l'ancienne chroniqueuse de La Méthode Cauet est revenue sur sa rencontre avec la star du X Rocco Siffredi. "Quand on était en coulisses - il fait 1m90 -, il m'a attrapée au cou et m'a fourré sa langue dans la bouche. Il a fallu que j'appelle la sécurité", a confié Cécile de Ménibus. C'est tout ce que je déteste. C'est-à-dire que c'est du viol en fait, ni plus ni moins du viol."

En 2014 déjà, sur le plateau de Salut les terriens, la chroniqueuse télé et radio avait raconté cette anecdote choc, sans toutefois employer le mot "viol". A l'époque, elle avait qualifié Rocco Siffredi de "sous-merde", assurant qu'il était "malade mental". Trois ans plus tard, au micro de Malika Ménard, Cécile de Ménibus a estimé que l'acteur X n'était autre qu'un "goujat qui se croit tout permis parce qu'il a un nom". "Ça n'a rien à voir avec son métier", a-t-elle tenu à préciser.

Visiblement amère, l'ex-chroniqueuse de Cauet a poursuivi ses révélations : "Quand il te dit bonjour, il a une érection, ça il faut le savoir. Il te serre contre lui, il a une érection, ce qui est déjà super désagréable". Et de conclure : "Même s'il arrête pas de dire 'oui, je traite les femmes correctement', c'est absolument faux." En bref, Rocco Siffredi est la "pire rencontre de sa vie", comme elle l'a elle-même indiqué.