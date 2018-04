Cédric (Koh-Lanta), son papa malade : Il nous donne de ses nouvelles

Quand il a appris qu'il allait participer à Koh-Lanta All Stars (TF1), Cédric s'est préparé mentalement et physiquement. En plus d'avoir pris du poids, il avait déjà élaboré quelques stratégies. Malheureusement, il a appris une nouvelle terrible juste avant de s'envoler pour les Fidji : la maladie de son papa. Il raconte.

"Avant de commencer mon aventure, j'ai appris que mon père était malade et qu'il devait subir une intervention. Je suis parti avec ça en tête. Je me suis dis que j'allais réussir à le surmonter, mais ce n'était pas le cas. Je suis très proche de mon père, donc ça a été très dur", nous a-t-il confié, au lendemain de son élimination.

Après avoir précisé qu'il n'avait eu aucune nouvelle au cours du tournage, Cédric a expliqué que c'est pour cette raison qu'il était "vraiment passé à côté de [son] aventure". Un détail qui n'a pas échappé à ses coéquipiers. Nombreux sont en effet ceux qui lui ont reproché de ne pas être assez performant. Ce n'est qu'à la fin de Koh-Lanta All Stars qu'ils ont découvert la raison pour laquelle il était si éteint.

"Je n'en ai pas parlé avec eux lors du tournage. Je leur ai dit après l'aventure. Tout le monde m'a appelé et ils prennent des nouvelles régulièrement. Ils sont adorables. Quand ils l'ont su, ils ont compris pourquoi je n'étais pas dedans. Je n'ai pas voulu en parler car on n'était pas là pour favoriser des personnes qui ont une difficulté dans la vie. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Je n'ai pas voulu qu'on me favorise ou qu'on soit plus sympa avec moi", s'est-il justifié. Et de préciser que "ce [n'était toujours] pas la grande forme" pour son papa.

Espérons pour l'aventurier que tout rentrera dans l'ordre. Nous souhaitons un prompt rétablissement à son père.

