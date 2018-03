Cédric (Koh-Lanta) : La triste raison pour laquelle il a failli abandonner

Gros coup dur pour Cédric avant de s'envoler pour le tournage de Koh-Lanta All Stars (TF1), aux Fidji.

Pendant son aventure, le Survivor était loin d'être à fond lors des épreuves, ce qui a beaucoup déçu ses camarades comme on a pu le découvrir dans l'épisode diffusé la semaine dernière. Il faut dire que le beau brun a eu un coup au moral. Avant de rejoindre les autres participants, il a appris que son papa était gravement malade. "Deux jours avant mon départ pour Koh-Lanta, j'ai appris que mon père était très malade. Il fallait l'opérer sinon il pouvait faire un AVC à tout moment. Je suis donc passé à côté de mon aventure", a-t-il confié à nos confrères de Télé Star.

S'il a songé à annuler sa participation, son père l'a encouragé à partir. "Hélas, je n'ai pas pu me sortir cette angoisse de la tête. Moi, qui me suis relevé de beaucoup de choses, c'est comme si cela avait été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce coup du sort m'a coupé les pattes. J'avais peur à tout moment qu'on me dise que papa était mort...", a-t-il admis.

Cédric a préféré ne pas évoquer ce sujet avec ses petits camarades et rester en retrait, notamment parce qu'il "déteste la pitié". Depuis, son papa a été opéré à deux reprises. Il n'est malheureusement pas encore totalement rétabli : "Ce n'est pas la grande forme."

On lui souhaite donc un prompt rétablissement.