Céline Dion : En décolleté après un défilé avec Pepe Munoz et Iris Mittenaere

Cette semaine encore, Paris vibre pour sa Fashion Week ! Céline Dion en profite pleinement en enchaînant les défilés. Ce lundi 1er juillet 2019, la chanteuse a assisté à ceux d'Iris Van Herpen et de Schiaparelli, où elle a croisé Iris Mittenaere et Isabelle Huppert...

La Fashion Week Haute Couture automne-hiver 2019-2020 a commencé dimanche 30 juin 2019. Lundi, les maisons Iris Van Herpen et Schiaparelli ont présenté leurs nouvelles collections à l'Élysée Montmartre et au Pavillon Cambon Capucines. Céline Dion avait fait les deux déplacements.

Pour le défilé Iris Van Herpen, Céline a enfilé une robe à plis et décolletée de la créatrice éponyme. Toute de noir vêtue après une parade de looks colorés le week-end précédent pour le show Schiaparelli, l'icône de 51 ans a provoqué un élan de ferveur dans la foule de photographes et de fans présents.