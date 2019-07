Céline Dion : Sensationnelle en minijupe en plumes !

La grande Céline Dion est à Paris pour la Fashion Week Haute Couture et improvise, à cette occasion, un défilé de mode en plein air ! L'icône a régalé ses spectateurs le week-end dernier, en osant un look sexy et fantasque. Sa minijupe en plumes a fait sensation...

Ces dernières années, Céline Dion s'est révélée être une férue de mode ! Elle consolide son statut à Paris, où a commencé une nouvelle Fashion Week. L'icône de 51 ans a l'intention d'enchaîner les défilés et poursuit le sien, en plein air, pour le plus grand bonheur de ses admirateurs... Céline Dion est arrivée à Paris le week-end dernier en provenance de Las Vegas, et s'est installée au Crillon, place de la Concorde, dans le 8e arrondissement. Après des sorties remarquées les vendredis 28 et samedi 29 juin 2019, la chanteuse s'est à nouveau fait remarquer dimanche (30 juin 2019) grâce à une tenue hors du commun. Attendue par une horde de fans et de photographes à l'entrée du prestigieux hôtel, Céline Dion s'est présentée à eux vêtue d'une veste noire et d'une minijupe jaune à plumes Ronald Van Der Kemp. Des chaussures Jimmy Choo et des lunettes de soleil Tom Ford complétaient sa tenue du jour. Ce lundi 1er juillet, Céline Dion a décidé de porter un look entièrement noir. Ainsi habillée, l'artiste s'est rendue au Pavillon Cambon (1er arrondissement) pour assister au défilé Schiaparelli. Elle a découvert la collection Haute Couture automne-hiver 2019-2020 de la maison depuis le premier rang, au côté de l'actrice Isabelle Huppert.

