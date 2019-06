Céline Dion à Paris : top à plumes et combi moulante par 40 degrés

Qui dit Céline Dion à Paris, dit marathon mode. Arrivée en France le 27 juin 2019, la chanteuse canadienne a une nouvelle fois posé ses valises à l'Hôtel de Crillon, son adresse fétiche pour ses séjours dans la capitale. Mais peu importe la canicule lorsqu'on est une diva, rien ne peut empêcher la star de 51 ans de porter des tenues de créateur extravagantes.

Pour son premier jour à Paris, l'interprète, qui vient de terminer sa résidence de tous les records à Las Vegas, a misé sur un look sportif signé Chanel : combinaison moulante noire, ceinture clinquante dorée et sandales à talons hauts. Un look issu de la collection printemps-été 2018 qui coûte près de 3 800 euros ! Cette tenue digne du clan Kardashian a le mérite de mettre en avant sa silhouette on ne peut plus athlétique... Jeudi soir, chez Loulou, l'égérie L'Oréal a profité d'un dîner avec vue sur Le Louvre. Pour l'occasion, elle portait un look en jean déstructuré Sacai.