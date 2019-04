Céline Dion : Glamour et explosive pour sa publicité L'Oréal Paris

Cela n'aura échappé à personne, à 51 ans Céline Dion est désormais l'une des porte-parole de L'Oréal Paris. Elle est devenue le nouveau visage de la gamme Excellence Hair Color, une ligne de coloration pour cheveux. Vendredi 26 avril 2019, ses nombreux fans ont eu la chance de découvrir le clip publicitaire issu de sa collaboration avec la marque française.

La publicité a été tournée à Paris. Il faut dire que Céline Dion entretient une relation toute particulière avec la France, où elle compte des milliers de fans. Dans ce clip, qui dure une minute, on voit l'interprète de Ashes essayer la coloration dans une chambre de l'hôtel Plaza Athénée. La maman de René Charles (18 ans), Nelson et Eddy (8 ans) reprend l'immense classique Respect, d'Aretha Franklin, pendant qu'elle essaye plusieurs tenues colorées devant son miroir. Ce ne serait pas réellement une publicité L'Oréal sans son célébrissime slogan, "Parce que je le vaux bien", merveilleusement interprété par notre Céline adorée.

Cette publicité s'apprête à être diffusée dans plusieurs pays à travers le monde. Quelques heures à peine après sa sortie, des extraits en espagnol et en anglais ont été publiés sur les réseaux sociaux. Une fierté pour Céline Dion, longtemps complexée, qui n'imaginait pas un jour devenir égérie. "Déjà très jeune, je n'avais pas confiance en moi, je ne me trouvais pas jolie, j'avais un appareil dentaire, j'étais très très maigre. Donc je n'ai jamais pensé qu'un jour on me demanderait à 50 ans de devenir une égérie. C'est un miracle", confiait-elle lors d'une conférence de presse à Las Vegas il y a quelques jours.

"Je suis tellement fière d'annoncer que je suis porte-parole pour L'Oréal Paris et que je partagerai les mots magiques 'Parce que je le vaux bien' avec toutes les femmes du monde. Je suis ravie d'utiliser ma voix pour aider les autres à se sentir belles, confiantes et à apprendre à s'aimer", ajoutait Céline Dion. C'est désormais chose faite.