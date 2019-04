Céline Dion dévoile les détails de son arrivée chez L'Oréal !

Le 29 janvier dernier, Purepeople se faisait l'écho de l'arrivée de Céline Dion au sein de l'écurie L'Oréal, la star de 51 ans ayant été vue aux abords du chic hôtel Plaza Athénée pour tourner un spot publicitaire pour l'enseigne française. Désormais, c'est bel et bien officiel et on connaît les dessous de ce partenariat.

Sur son compte Instagram suivi par 3 millions d'abonnés, Céline Dion a posté une jolie photo d'elle et un message annonçant qu'elle rejoignait le groupe de cosmétiques. "Je suis tellement fière d'annoncer que je suis porte-parole pour L'Oréal Paris et que je partagerai les mots magiques 'Parce que je le vaux bien' avec toutes les femmes du monde. Je suis ravie d'utiliser ma voix pour aider les autres à se sentir belles, confiantes et à apprendre à s'aimer. – Céline xx", a-t-elle écrit. La diva apparaîtra dès le 22 avril dans une publicité télévisée pour la gamme Excellence Hair Color, une ligne de coloration pour cheveux.

"Je n'ai vraiment rien vu venir, particulièrement à 51 ans. Quand vous pensez que c'est terminé pour moi, je ne fais en fait juste que commencer. Je termine mes concerts au Caesars Palace à Las Vegas [la fin est prévue pour le 8 juin, NDLR]. Je vais sortir un nouveau disque en anglais et partir en tournée. Et mon partenariat avec L'Oréal Paris n'est que le début d'une nouvelle formidable aventure pour moi", confie la star dans un communiqué. Céline Dion ajoute à propos de son nouveau rôle : "J'y ai réfléchis sérieusement car, si mon nom doit y être associé, je veux vraiment y croire. Nous, les femmes, nous luttons avec une société qui attend toujours plus de nous. Comme L'Oréal donne aux femmes différents outils pour se sentir bien, fortes, pour avoir une voix qui compte et pour avoir ce sentiment de valoir quelque chose, je suis honorée de devenir une ambassadrice pour la marque et de représenter les femmes autour du monde."