Céline Dion, en cuissardes, provoque la cohue pour présenter sa collection !

Chose promise, chose due ! Mardi 21 février, Céline Dion est venue en personne présenter sa collection de maroquinerie au Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas, à l'occasion du salon Magic Show, qui réunit créateurs, détaillants, acheteurs... À l'apparition de la star, une cohue s'est formée autour d'elle !

Sur les réseaux sociaux, nombreux étaient les participants de cet événement à partager des photos et des vidéos pour illustrer la présentation par Céline Dion de sa collaboration – la première dans le monde de la mode – avec la marque Bugatti. Micro en main, la chanteuse est apparue dans une tenue signée Schiaparelli, de la tête aux pieds, tirée de la collection haute-couture printemps-été 2017. Le public a pu la découvrir à l'aise mais surtout hyper sexy dans ses cuissardes rouges...

Céline Dion a présenté une partie de la collection qui comprend 200 pièces et se compose de sacs à main, de portefeuilles ou de porte-monnaie. Quant aux bagages ils seront dévoilés en avril pendant la convention International Travel Goods Show. La collection, réalisée en quatre mois au Canada, est décrite par les équipes de Bugatti et de la star comme "audacieuse, féminine et sophistiquée". Les matières utilisées sont le cuir, le faux cuir, le nylon ou le suède et les couleurs sont classiques. Les prix vont environ de 100 à 2000 dollars.

En raison d'une forte demande, une pré-vente de quelques pièces aura lieu le 27 février via le site officiel de Céline Dion. La collection complète sera en vente en septembre et compte bien attirer des acheteurs au Canada, en Europe et en Asie.