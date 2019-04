Céline Dion s'éclate avec son sosie drag queen et fait des mystères...

Après avoir annoncé sa participation prochaine au Carpool Karaoké de l'animateur James Corden – une séquence promet une reconstitution de Titanic sur les fontaines de l'hôtel Bellagio ! –, Céline Dion dévoile petit à petit les dessous de sa campagne promo pour la sortie de son futur album.

Sur son compte Instagram suivi par 3 millions d'abonnés, Céline Dion a surpris en postant, dimanche 31 mars 2019, une courte vidéo d'elle en voiture. Les mains gantées de blanc et grosse casquette à paillettes siglée BOSS sur la tête, la chanteuse de 51 ans chante I Drove All Night en compagnie de plusieurs passagers et d'une conductrice. Cette dernière n'est autre qu'une drag queen qui a pris l'apparence de la diva à sa grande époque dans les années 1990 ! "Ciao for now Las Vegas! – Céline xx...", a écrit la star en légende, alors qu'on la voit quitter la ville du pêché. Elle doit donner son ultime représentation sur la scène du Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace le 8 juin prochain.