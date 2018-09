Céline Dion dévoile sa surprenante nouvelle coupe de cheveux, les fans adorent !

Rentrée à Las Vegas après une triomphale tournée estivale, Céline Dion profite d'avoir du temps libre avant de reprendre sa résidence permanente au Colosseum du Caesars Palace – dont elle vient d'annoncer la fin définitive pour juin 2019 – pour peaufiner son prochain disque.

Sur son compte Instagram, suivi par 2,6 millions d'abonnés, Céline Dion a posté deux photos sur lesquelles elle prend la pose en studio d'enregistrement, dans un look débraillé composé d'un pantalon en cuir avec un minishort en jean par -dessus ainsi qu'un haut blanc et un crop top noir. Surtout, on découvre son énième nouvelle coupe de cheveux : adieu les cheveux lisses ou crantés, place à une longue chevelure frisée façon Shakira ! "Prendre une pause entre deux enregistrements pour danser sur la chanson ! – Céline xx...", a commenté la star.

Une nouvelle tête qui séduit ses fans : "Omg. Elle a de nouveau 20 ans" ; "Incroyable look" ; "J'adore ses cheveux" ou encore "C'est génial de la voir sourire et s'amuser" ; "Le retour du look Incognito !" ; "WOW... J'adore ton look !!!! et j'adore tes incroyables cheveux !!!!!", peut-on lire. Des commentaires très positifs bien loin des critiques postées lorsqu'elle avait dévoilé une photo d'elle au tout début de sa dernière tournée...

La chanteuse de 50 ans doit reprendre ses concerts à Las Vegas dès le 30 octobre. De quoi donner à l'interprète d'Encore un soir le temps de continuer à enregistrer de nouvelles chansons pour son prochain disque anglais qui fera suite à Loved Me Back to Life. Cette année, Céline Dion a dévoilé le titre Ashes, pour la bande originale de Deadpool 2. Un titre qui figurera peut-être sur son disque tant attendu...

Thomas Montet