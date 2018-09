Céline Dion : Les chiffres fous de sa résidence à Las Vegas !

"C'est définitivement avec des sentiments mitigés que je pense à cette dernière série de spectacles. Las Vegas est devenue ma maison et performer au Colosseum du Caesars Palace a occupé une grande place dans ma vie au cours des deux dernières décennies. Ça a été une expérience incroyable", a lâché Céline Dion sur les réseaux sociaux pour annoncer son départ du Nevada. Depuis ses premiers pas en 2003, elle a cumulé les records.

Si les mauvaises langues prédisaient un désastre lorsque Céline Dion avait annoncé vouloir se produire sur la scène du Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace en résidence, l'histoire a montré qu'elles ont eu tort : de 2003 à 2007, la diva de 50 ans s'est produit 717 fois avec le spectacle A New Day, cumulant presque 3 millions de billets vendus et des recettes au-delà des 400 millions de dollars. L'interprète de Encore un soir a ensuite repris une seconde résidence - avec moins de concerts chaque année pour s'économiser - en 2011, sobrement intitulée Céline. Là encore, nouveau succès avec presque 1,5 million de billets écoulés pour des recettes de 240 millions de dollars. A date, la star a donné plus de 1 000 représentations et cumulé plus de 600 millions de dollars de recettes !

Céline Dion, dont le prochain disque en anglais est très attendu par ses fans, est tellement populaire que ses résidences à Las Vegas, cumulées à ses autres tournées, font qu'elle figure dans le top 5 des artistes ayant engendré le plus de recettes. Selon les informations du site Ukmix.org, elle est en quatrième position avec 1,3 milliards de dollars.