Céline Dion, "mitigée" et émue, annonce la fin d'une époque !

Celle qui vient d'annoncer son retour en studio avait démarré cette grande aventure en 2003 avec une première résidence intitulée A New Day. Jusqu'en 2007, ce sont près de trois millions de spectateurs qui ont rempli le Caesars Palace au travers de 717 spectacles.

Après quelques années de "pause" dédiées à ses autres projets, Céline Dion était finalement revenue sur la scène du Colosseum (scène qui avait été spécialement construite pour elle) en mars 2011 pour une seconde résidence sobrement baptisée Celine. Un succès tout aussi immense avec une moyenne de 70 concerts par an. Au total, et jusqu'à aujourd'hui, la maman de René-Charles (17 ans) et des jumeaux Eddy et Nelson (bientôt 8 ans) a engrangé près de 620 millions de dollars de recette grâce à ses deux résidences cumulées. Des chiffres qui gonfleront dans les prochains mois.

C'est donc au sommet de son succès que Céline Dion tire sa révérence pour ce volet de sa carrière. Elle reprendra le fil de ses concerts le 30 octobre prochain.