Céline Dion : Cet "hymne à l'amour qui résonne toujours" 20 ans après...

Si Céline Dion a vendu des millions de disques, portés par des tubes en pagaille, force est de constater que son album le plus populaire et le plus célèbre reste – dans les pays francophones – "S'il suffisait d'aimer". Alors que le disque fête ses 20 ans, elle a publié un message.

Céline Dion, dont le prochain disque en anglais se fait terriblement attendre, avait fait la rencontre déterminante de sa carrière en s'associant à Jean-Jacques Goldman. Sur S'il suffisait d'aimer – devenu un hymne qu'elle reprend en choeur avec ses fans dans ses concerts –, on compte des tubes à la pelle comme On ne change pas, Dans un autre monde, Zora sourit ou En attendant ses pas. La longue collaboration entre Céline Dion, de retour à Las Vegas après une tournée triomphale en Asie et en Océanie cet été, a donné lieu il y a deux ans à l'excellent Encore un soir. Nouveau carton : disque de platine en France et plus de 800 000 copies vendues dans le monde. Thomas Montet

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater