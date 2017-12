Céline Dion : Encore une nouvelle tête pour la star, en studio...

Profitant d'un peu de temps libre dans son planning de représentations à Las Vegas, où elle se produit au Caesars Palace, Céline Dion a filé en studio d'enregistrement pour peaufiner son prochain disque anglais attendu l'an prochain. L'occasion de découvrir le nouveau style capillaire de la diva.

Sur Facebook, l'interprète de My heart will go on a partagé deux photos prises par Denise Truscello, qui l'avait déjà suivie l'été passé lors de sa tournée européenne et a écrit : "Joyeux 12e anniversaire Studio at the Palms !! J'adore être ici surtout quand je travaille des chansons aussi magnifiques avec mon ami Stephan Moccio et cette belle bande d'amis ! Céline." On peut voir Céline Dion prenant la pose perchée sur des talons aiguilles. Surtout, on découvre que la chanteuse de 49 ans a encore changé de coupe de cheveux, optant pour un style plus pétillant avec les cheveux plaqués en arrière et coupés au dessus des épaules.

Céline Dion, qui prenait récemment du bon temps à Las Vegas en compagnie de Pepe Munoz, va publier dans quelques mois un nouveau disque anglais (le premier depuis Loved Me Back To Life, en 2013), faisant suite à Encore un soir, carton dans les charts avec 1,5 million de copies vendues.

La diva n'a pas manqué de prendre part aux hommages suite à la mort de Johnny Hallyday, avec lequel elle avait eu la chance d'enregistrer la chanson L'amour peut prendre froid.

Thomas Montet