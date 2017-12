Céline Dion, qui avait enregistré une chanson avec Johnny, pleure "une légende"

Les hommages n'arrêtent pas de pleuvoir suite à la mort de Johnny Hallyday, emporté dans la nuit du 5 au 6 décembre des suites d'un cancer du poumon. Après l'hommage poignant de sa femme Laeticia, celui de ses enfants Laura et David ou encore celui des stars, ceux qui ont eu la chance de collaborer avec lui s'expriment aussi. C'est le cas de Céline Dion.

Sur Twitter, la diva a posté un message en anglais et en français, pour saluer la mémoire de son confrère. "Je suis très triste d'apprendre le décès de Johnny Hallyday. Il était un géant du show business ... une véritable légende ! J'ai une pensée pour sa famille, ses proches et ses millions de fans qui l'adorent. Il nous manquera beaucoup, mais ne (sera) jamais oublié. – Céline xx...", a-t-elle écrit. Un message très apprécié des fans du rockeur et qui a été partagé des milliers de fois.

Céline Dion et Johnny Hallyday ont chanté ensemble en diverses occasions sur des plateaux de télévision. Les gens se souviennent notamment de leur duo en 2005, dans l'émission de TF1 Les 500 Choristes, sur le tube L'Envie. Les deux artistes se sont à nouveau retrouvés en 2012 dans l'émission Le Grand Show sur France 2, en duo sur L'amour peut prendre froid, une chanson que l'on retrouve sur le disque Sans attendre de Céline Dion et sur le disque L'Attente de Johnny Hallyday.

L'an dernier, Luc Plamondon avait également révélé que le tube L'amour existe encore aurait pu être chanté par Johnny mais que sa maison de disques avait refusé et que c'est finalement Céline Dion, qui avait décliné le titre une première fois, qui l'a enregistré.