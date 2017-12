Laura Smet et David Hallyday : Leur "douleur est immense", ils pleurent Johnny

Après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday, faite dans la nuit du 5 au 6 décembre par sa femme Laeticia Hallyday, la France partage le même chagrin et les hommages se multiplient. Les enfants du rockeur, en plein deuil, ont brièvement réagi.

C'est dans un court communiqué transmis à l'AFP que Laura Smet (34 ans) et son frère David Hallyday (51 ans) ont tenu à faire part de leur tristesse. "Aujourd'hui nous avons perdu notre père. Notre douleur est immense. Merci du soutien que vous nous apportez et de vos messages, qui nous touchent et qui comptent énormément pour nous", ont-ils commenté. Laura Smet, née de la relation de Johnny avec l'actrice Nathalie Baye, se rendait souvent au domicile de son papa à Marnes-la-Coquette – protégé par un dispositif policier –, depuis qu'il avait quitté l'hôpital, afin de le soutenir, annulant ainsi sa participation à la promotion de son dernier film, tourné avec sa maman, Les Gardiennes.

De son côté, David Hallyday, né du mariage de Johnny avec la chanteuse Sylvie Vartan, qui s'est dite "le coeur brisé", a sans doute quitté Londres, où il vit, pour regagner la France et être aux côtés de son papa et son clan.

Johnny Hallyday était aussi le papa des petites Jade (13 ans) et Joy (9 ans), adoptées avec sa femme Laeticia.

