Johnny Hallyday : Sa maison protégée, ses fans amassés pleurent sa mort

Johnny Hallyday, qui est mort à l'âge de 74 ans d'un cancer du poumon, avait regagné la France en novembre dernier, laissant derrière lui la chaleur de Los Angeles, où il vivait une grande partie de l'année. Brièvement hospitalisé, il avait ensuite pu rentrer à son domicile de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), aujourd'hui protégé par les forces de l'ordre alors que médias et fans font le pied de grue devant ses portes...

Après l'annonce de sa mort, faite dans la nuit du 5 au 6 décembre par sa femme Laeticia Hallyday, des dizaines de fans ont commencé à venir, spontanément, devant la propriété du couple. "Un important dispositif de sécurité était installé mercredi matin devant la voie privée menant à l'entrée du domicile de Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), tandis que les premiers fans en deuil arrivaient. Une dizaine de cars de CRS sont entrés aux alentours de 6h30 dans l'enceinte de la propriété de la star", précise l'AFP. Le domaine de l'interprète d'Allumer le feu est situé au bout d'une petite impasse et, vers 7h, un camion transportant des dizaines de barrières de sécurité est rentré dans la résidence appelée La Savannah, pour renforcer le dispositif de sécurité.

Europe 1 affirme que les fans, pancartes à la main ou vêtements à l'effigie de Johnny Hallyday, assistent au ballet des voitures des proches qui viennent soutenir Laeticia et son clan. Ainsi, Jean-Claude Darmon, Yodélice ou encore Claude Lelouch se sont déplacés jusqu'à la maison du rockeur. Dans le même temps, alors que la famille est en deuil et va devoir se pencher sur le sujet pénible des obsèques, l'Élysée envisagerait un hommage national. "Rien n'est décidé pour l'instant, car rien ne se fera sans l'accord de la famille, qui a naturellement d'autres préoccupations immédiate", a cependant indiqué la présidence de la République au Figaro.

Johnny Hallyday a longtemps vécu à La Savannah, cette superbe demeure d'environ 900 m², comprenant pas moins de six chambres à coucher, une salle de sport, une salle de cinéma et une piscine. En 2010, le magazine Closer avait affirmé que Johnny et Laeticia, également propriétaires d'une maison en Californie et à Saint-Barth', voulaient la vendre pour 26 millions d'euros. Un projet jamais concrétisé.