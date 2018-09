Céline Dion : La star touche (encore) le jackpot !

L'heure est au bilan ! Rentrée aux États-Unis après une tournée estivale en Asie et en Océanie, Céline Dion peut désormais faire les comptes. Selon le site Billboard, l'escapade de la diva a été un véritable carton et les chiffres sont impressionnants.

Malgré une polémique liée à des tarifs jugés excessifs, la nouvelle tournée d'été de Céline Dion a drainé des milliers de spectateurs. Billboard dévoile que la chanteuse de 50 ans a ainsi chanté devant 250 000 personnes à l'occasion de 22 concerts et que la foule la plus dense était au Tokyo Dome (Japon) avec précisément 42 748 spectateurs, alors que la ville qui a rapporté le plus d'argent est Taipei (Taiwan) avec 10,7 millions de dollars gagnés en trois concerts. Au total, la tournée de l'interprète d'Encore un soir a rapporté 56,5 millions de dollars ! C'est un peu moins que pour sa tournée de l'an dernier, qui avait rapporté 63 millions de dollars, mais un peu plus que celle de 2016, qui affichait des recettes de 48 millions. N'oublions pas toutefois que c'est Las Vegas qui lui rapporte le plus d'argent : entre sa première et sa deuxième résidence (en cours) au Caesars Palace, elle gagné plus d'un demi-milliard de dollars.

Céline Dion, qui doit reprendre ses concerts américains dès le 30 octobre, est à la tête d'une fortune estimée par Forbes à 430 millions de dollars. La publication, très attendue par les fans, d'un prochain disque en anglais pour faire suite à Loved Me Back to Life, devrait lui rapporter encore plus de sous.

Thomas Montet