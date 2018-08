Céline Dion : Sexy pour un inattendu shooting aquatique

Ce vendredi 24 août 2018, Céline Dion s'est faite nostalgique puisqu'elle a posté sur son compte Instagram - devenu une mine d'or en photos décalées - un cliché d'elle pris à Singapour lors de sa dernière tournée en Asie et en Océanie. On la découvre en séduisante naïade...

"Souvenir d'une séance photo spontanée en pleine nuit à Singapour. Il faisait tellement chaud que nous avons décidé de nous rafraîchir dans la piscine sur le toit. On a eu beaucoup de plaisir, j'ai adoré cette ville ! - Céline xx...", a écrit l'interprète de Encore un soir. Céline Dion, qui a depuis regagné Las Vegas où elle doit reprendre sa lucrative résidence permanente au Caesars Palace, pose en maillot de bain une pièce noire, se tenant à la force des poignets à la sortie du bassin, le bas du corps encore dans l'eau et des gouttes ruisselant sur elle. La maman de René-Charles (17 ans) et des jumeaux Nelson et Eddy (7 ans) a toujours fait attention à sa ligne et force est de constater qu'elle possède une silhouette de rêve !

Céline Dion, qui a récemment dévoilé son inattendu nouveau combat, doit aussi sortir un prochain disque en anglais. Le premier après Loved Me Back to Life, paru en 2013 et écoulé à environ 1,5 million de copies dans le monde.

Thomas Montet