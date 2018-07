Céline Dion : Le nouveau montant (énorme) de sa fortune dévoilé !

Quelque 185 millions de disques vendus à travers le monde, 4,5 millions de spectateurs à Las Vegas, un contrat avec Bugatti, huit parfums à son nom... Autant de données impressionnantes qui permettent de mesurer l'étendue du succès populaire de Céline Dion. Et de comprendre comment elle a pu bâtir un empire.

Fréquemment citée dans les classements du magazine Forbes, Céline Dion est aujourd'hui à nouveau dans la lumière concernant sa fortune. La publication a dévoilé son nouveau top 50 des femmes les plus fortunées des États-Unis et la diva, qui habite dans le Nevada depuis qu'elle a vendu sa demeure de Floride, pointe à la 46e place avec une fortune estimée à 430 millions de dollars. C'est une très nette hausse puisqu'il y a deux ans, le même magazine évaluait alors son patrimoine à "seulement" 380 millions de dollars et, l'an dernier, à 400 millions. Entre-temps, la chanteuse de 50 ans a fait deux tournées à guichets fermés, sorti des disques (Encore un soir et la compilation Un peu de nous), lancé une collection de maroquinerie avec Bugatti et poursuivi sa lucrative résidence de Las Vegas pour laquelle elle touche 500 000 dollars par show – son contrat est en cours jusqu'en 2019.

La maman de René-Charles devance notamment Beyoncé, actuellement en pleine tournée mondiale, qui n'est que 53e avec une fortune de 355 millions et son idole de toujours Barbra Streisand, en 48e place avec 400 millions.

Céline Dion est en ce moment en tournée en Asie où elle visite Tokyo, Bangkok, Taipei ou encore Jakarta. Une escapade qu'elle illustre sur les réseaux sociaux et qui offre encore de grands moments mode !