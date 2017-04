Céline Dion : Sa luxueuse villa enfin vendue malgré une grosse perte !

Céline Dion vient de se faire un peu d'argent... La star, qui avait mis sur le marché sa très chic villa de Floride depuis 2013, a finalement réussi à la vendre pour la somme de 38,5 millions de dollars. Elle a dû diviser son prix de départ, par deux !

Comme le rapporte Montreal Gazette, la vente a eu lieu dans la semaine du 17 avril et l'acheteur est américain. Toutefois, le nom du nouveau propriétaire a été gardé secret mais on sait qu'il souhaite faire de cette demeure située au bord de l'eau, une maison de vacances... La diva québécoise a accepté de céder son bien pour la somme de 38,5 millions de dollars alors qu'elle en demandait 72,5 millions au début. "Parfois, quand les vendeurs dépensent trop d'argent dans une maison, il y a un risque de ne pas récupérer la mise derrière, surtout à court terme", a confié l'agent en charge de la vente, Joseph Montanaro (qui représente Sotheby's International).

La villa avait été remise en vente à 62,5 millions puis enfin 45,5 millions. Décorée avec soin et bon goût, la maison de 930 m² est lumineuse, bien équipée en chambres (on en compte 13 grâce à la dépendance destinée aux invités) et surtout très protégée des intrus. En plus de son parc aquatique et de ses trois piscines, elle compte également un court de tennis et un espace pour le golf, un sport qu'affectionnait, tout comme elle d'ailleurs, son regretté mari René Angélil. Comble du luxe : le domaine est vendu avec une plage privée longue de 100 mètres.

Céline Dion, qui prépare son prochain disque en anglais, est attendue cet été en Europe pour une mini tournée. La star est actuellement interpellée sur les réseaux sociaux par des Twittos qui souhaitent qu'elle réagisse à la mort de Xavier Jugelé, le policier décédé lors d'un attentat sur les Champs-Élysées. En effet, ce dernier était fan de la chanteuse, comme l'a rappelé son compagnon Etienne Cardiles lors de la cérémonie d'hommage national qui s'est tenue ce mardi 25 avril à Paris. Nombreux sont ceux qui voudraient que la chanteuse dise quelques mots à son égard...