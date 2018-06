Céline Dion : Après sa photo buzz, la vérité rétablie sur son visage !

Non, Céline Dion n'a pas succombé au bistouri. Si certaines mauvaises langues avaient laissé imaginer sur les réseaux sociaux que la star de 50 ans avait eu recours à de la chirurgie esthétique, il n'en est rien ! En effet, la photo buzz de la diva posant devant un miroir était trompeuse...

Ce n'était donc bel et bien qu'une "duck face" (une grimace avec la bouche serrée en cul de poule) – accentuée par le fait que son visage était largement caché par de grosses lunettes de soleil – qui donnait l'impression que l'interprète d'Encore un soir avait fait quelque chose à son visage. On a pu constater que Céline Dion n'avait pas changé puisque, après son concert à Tokyo le 26 juin 2018 devant 50 000 personnes, elle a partagé une nouvelle photo d'elle prise sur scène. On la voit souriante, vêtue d'une robe de chez Versace, micro à la main et avec son visage habituel. "Merci Tokyo pour l'accueil chaleureux et pour avoir été un public extraordinaire pour notre premier spectacle ! – Team Céline", a commenté son équipe sur Instagram.

Céline Dion, qui a collaboré avec Pepe Munoz pour les chorégraphies de cette nouvelle tournée, se produira notamment à Bangkok, Jakarta, Taipei ou encore Melbourne...