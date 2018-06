Céline Dion dévoile sa nouvelle tête et divise ses fans...

Après avoir dévoilé petit à petit les coulisses de sa nouvelle tournée estivale – elle avait offert aux spectateurs de Las Vegas un avant-goût des costumes et des chorégraphies –, Céline Dion a enfin regagné l'Asie. La star se produit ce mardi 26 juin 2018 à Tokyo au Japon. Sur Instagram, elle a partagé une photo prise quelques heures avant de monter sur scène.

Posant visiblement dans son hôtel, la diva de 50 ans apparaît dans une tenue très fashion composée d'une robe colorée signée JW Anderson, d'un sac de la maison Hermès, d'un foulard siglé Gucci, de chaussures Saint Laurent et, enfin, de lunettes de soleil Dior. Une tenue (de son styliste Law Roach ?) estimée à plus de 6000 dollars ! Mais, ce que l'on constate surtout, c'est que Céline Dion a encore changé de tête. En effet, l'interprète d'Encore un soir semble avoir opté pour un blond plus prononcé que d'ordinaire et, chose rare, pour une frange. Derrière ses lunettes de soleil assez larges, on remarque aussi qu'elle s'amuse à poser avec une expression dite duck face.

Cette photo, "likée" 127 000 fois, a divisé ses fans. "J'ai beau me concentrer et regarder comme il faut, je ne la reconnais pas du tout !!" ; "Beaucoup de mal à la reconnaître..." ; "Céline, ça me manque quand tu étais brunette, c'est trop blond et ça ne te vas pas !" ; "Ce n'est pas Céline" ou encore "Méconnaissable", peut-on lire. Bien évidemment, les fans inconditionnels de la chanteuse, qui a réussi à faire sortir Pepe Munoz de sa retraite, se sont empressés de la défendre.

Qu'importe ce qu'on en pense, Céline Dion va une fois encore faire un carton avec cette tournée qui passe notamment par Bangkok, Jakarta, Taipei ou Sydney, Melbourne...

Thomas Montet